Após o vazamentos de áudios de uma influenciadora que detalha momentos íntimos com o funkeiro Nego do Borel, sua ex-noiva Duda Reis gravou vídeos, na noite desta terça, 11, denunciando que vivia um relacionamento abusivo com o cantor.

Nos vídeos, ela chora e diz que passou a receber prints de outras mulheres afirmando que se envolveram com Borel enquanto ele era noivo de Duda. Ela afirmou que tomará medidas protetivas contra o cantor e disse que era ameaçada por Borel.

"É um dor horrível. Como eu saía sempre de maluca, eu não levava pra frente (as suspeitas de traição). Agora com as coisas chegando, me vem tudo à cabeça. Só eu sei as coisas que eu passava. Mulheres não se calem. Não deixem chegar ao extremo. Eu deixei chegar. Pessoas abusivas são assim. Eles usam o nome de Deus para se esconder. Todos abusivos narcisistas são uma farsa", disse.



"Eu vou tomar tomas medidas protetivas por que eu preciso, eu temo pela minha vida, eu temo pela minha segurança sim. Eu sei como a pessoa é. Eu não sou louca, eu não sou mentirosa. Eu sei o que eu vivi, eu sei o medo que dá. A próxima mulher vai ser uma vítima dele", alertou.