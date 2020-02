Duda Sanches vai assumir presidência do Democratas de Salvador

ACM Neto e Duda Sanches

(Foto: Alô Alô Bahia)

O vereador Duda Sanches vai assumir a presidência do Democratas em Salvador. A definição ocorreu após reunião de Duda com o prefeito ACM Neto, presidente nacional do partido. Na próxima semana, um evento será realizado na sede do partido para oficializar o nome do vereador no comando da legenda na capital baiana.

Aos 29 anos, Duda, está em seu segundo mandato e é cotado para disputar a presidência da Câmara Municipal, caso o atual presidente, Geraldo Júnior (SD) seja candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Bruno Reis.

Considerado bom articulador, Duda já foi vice-líder do governo e, hoje, é o Corregedor da Câmara e presidente da Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente.