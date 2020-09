Dudu, integrante da comissão de Mano Menezes, tem morte cerebral

O preparador físico Eduardo Silva, conhecido como Dudu, de 49 anos, teve morte cerebral confirmada nesta quarta-feira (16). Ele fazia parte da comissão técnica de Mano Menezes, atual treinador do Bahia.

Dudu se recuperava de uma cirurgia após sofrer um aneurisma cerebral e iria para o Bahia quando tivesse condições de voltar a trabalhar. O estado de saúde do preparador foi o motivo que atrasou a negociação entre Mano Menezes e o clube. Mano acompanhou todo o processo cirúrgico antes de bater o martelo sobre o novo emprego.

O treinador foi informado da morte de Dudu durante a derrota do Bahia para o Corinthians e preferiu não conceder a tradicional entrevista pós-jogo na Neo Química Arena, em São Paulo.

"Queria pedir licença, principalmente para a torcida do Bahia, para fazer uma homenagem ao meu amigo Dudu. Tivemos conhecimento hoje da sua morte cerebral. Foi de uma tristeza muito grande quando fomos acertar o contrato e soubemos do aneurisma. Tivemos uma esperança muito grande, agradecemos a oração das pessoas, dos amigos, mas hoje pela manhã soubemos de uma piora no estado de saúde e agora à noite a morte cerebral. Uma notícia muito triste para a gente, é um companheiro que gostamos muito e que por onde passou deixou amigos", disse Mano em pronunciamento.

"À família do Dudu, vamos estar ao lado nesse momento de dor profunda. Gostaria de agradecer ao Bahia e sua direção pela posição de estar ao nosso lado nessa hora, nesses momentos que teremos que seguir com essa dor muito grande. Gostaria de falar de futebol, acho que a equipe fez um bom jogo, mas não consigo parar de pensar nessa perda iminente de um companheiro que tivemos ao nosso lado", continuou Mano.