Dudu Nobre lamenta perda de privacidade após filha ser vítima de abuso sexual

O cantor Dudu Nobre apareceu nas redes sociais nesta quarta-feira (11) para reclamar das pessoas que estariam dando várias entrevistas sobre o caso da sua filha, de 20 anos, que foi vítima de abuso sexual no Rio de Janeiro.

No Instagram, ele desabafou que já passou por várias situações durante a carreira musical, mas que a postura como pai foi discutida na mídia sem o consentimento dele.

"Eu, até o dia de hoje, me mantive calado diante de todas as mentiras e calúnias que li sobre mim. Mas ontem, enquanto minha filha estava depondo, fui surpreendido com a notícia de que haviam pessoas concedendo entrevistas ao vivo e falando sobre assuntos que deveriam correr em sigilo", escreveu.

Ele ainda prosseguiu comentando que foi triste não poder proteger a filha e, principalmente, por ter invadido a privacidade da família. "Como pai, foi a maior tristeza que já senti por não poder protegê-la de tamanha invasão de privacidade. Estou do lado da minha família para tudo que eles precisarem e não preciso expor aqui o tamanho da minha dor. Preciso estar forte para apoiar minha filha e defendê-la de tudo que puder magoá-la. Venho pedir mais uma vez que respeitem a nossa dor e principalmente a dor dela".

