Dudu salva, Palmeiras elimina o Galo e vai à final da Libertadores

O Palmeiras é o primeiro finalista da Copa Libertadores da América em 2021. Nesta terça-feira (28), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, o time se classificou após empate em 1x1 com o Atlético Mineiro. Na partida de ida, as equipes haviam empatado em 0x0, em São Paulo e, por isso, o Porco passou graças ao gol marcado fora de casa.

O adversário do alviverde vai sair nesta quarta e pode ser outro time brasileiro. Após vencer no Maracanã por 2x0, o Flamengo enfrenta o Barcelona-EQU em Guayaquil e pode perder até por um gol de diferença que avança. O duelo começa às 21h30.

A primeira etapa foi equilibrada, com poucas chances para os dois lados. Ao todo, foram cinco finalizações para os donos da casa e duas para os visitantes. Nas melhores oportunidades do Galo, Weverton apareceu para defender. Apesar da maior posse de bola (53%), o alvinegro encontrava poucos espaços.

Na volta do intervalo, o Atlético começou animado. E deu resultado. Aos seis minutos, Jair foi na linha de fundo e cruzou para Vargas, de cabeça, abrir o placar. Quatro minutos depois, o chileno saiu de cara com Everson e bateu pra fora.

Só que aos 21 minutos o Palmeiras igualou o marcador. Gabriel Veron, que tinha acabado de entrar, escapou pela esquerda e cruzou para Dudu, dentro da pequena área, só empurrar para as redes.