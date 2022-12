Duelo de campeãs: Últimos jogos das quartas ocorrem neste sábado

As últimas duas vagas das semifinais da Copa do Mundo do Catar serão definidas neste sábado (10). Um dos jogos marca um duelo de campeãs mundiais. O jogo entre Inglaterra e França definirá quem seguirá na busca por mais uma taça. Marrocos e Portugal fazem a outra partida das quartas de final. Os vencedores se enfrentarão na próxima fase. Confira a seguir os detalhes dos confrontos do 21º dia do Mundial.

Marrocos x Portugal

Depois de golear a Suíça por 6x1, Portugal chega às quartas de final como grande favorita diante do Marrocos. Autor de três gols, Gonçalo Ramos, substituto de Cristiano Ronaldo, entrará em campo cheio de moral, enquanto o astro veterano deve começar no banco de reservas mais uma vez. Apesar de menos badalada, a seleção de Marrocos já mostrou neste Mundial que merece o respeito de seus adversários. Para chegar até aqui, eliminou a Espanha, nos pênaltis. Agora, quer escrever um feito inédito e se tornar a primeira seleção africana a disputar uma semifinal de Copa. Ziyech e Haikimi são os destaques do time. A bola rola às 12h, no estádio Al Thumama, com transmissão dos canais Globo, SporTV e dos serviços de streaming Globoplay e FIFA+.

Inglaterra x França

Um jogo repleto de estrelas e promessa de fortes emoções. De uma lado, Mbappé, artilheiro da Copa do Catar com cinco gols, vai tentar manter vivo o sonho do tricampeonato da França. Do outro, Harry Kane, goleador da Copa da Rússia, em 2018, e garçom do Mundial desse ano, com três assistências, fará o mesmo pra buscar o bicampeonato para a Inglaterra. O time francês vem de vitória contra a Polônia e o inglês diante de Senegal. As equipes duelam às 16h, no estádio Al Bayt. Haverá transmissão dos canais Globo, SporTV e dos serviços de streaming Globoplay e FIFA+. O trio de arbitragem da partida é brasileiro. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro. Ele será auxiliado por outros dois brasileiros, Bruno Boschilia e Bruno Pires. O quarto árbitro será Mohammed Mohammed, dos Emirados Árabes.