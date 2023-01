Duelo entre Bahia e Atlético de Alagoinhas será disputado na Fonte Nova

O Bahia já tem data marcada para voltar à Fonte Nova. A partida entre o tricolor e o Atlético de Alagoinhas, marcado para a quarta-feira (18), teve o local alterado e será disputado na Arena.

Inicialmente, a partida pela terceira rodada do estadual aconteceria no estádio de Pituaçu, mas foi alterada para a Fonte Nova. O horário do confronto segue mantido e a bola rolará às 21h30.

Por conta de eventos que estão sendo realizados na Fonte Nova, o Bahia iniciou a temporada atuando em "Pituaço", como o estádio é carinhosamente chamado pela torcida. Nesta quarta-feira (11), o time venceu a Juazeirense, por 3x1.

Antes do duelo contra o Atlético de Alagoinhas, o Bahia vai enfrentar o Jacuipense, pela segunda rodada do estadual. O duelo acontece neste domingo (15), às 18h30, no estádio Valfredão, em Riachão do Jacuipe.