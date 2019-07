Duelo entre Bahia e Grêmio teve recorde até na loja tricolor

O jogo Bahia 0x1 Grêmio, que resultou na eliminação do time baiano da Copa do Brasil, no dia 17, estabeleceu o novo recorde de público em partidas entre clubes na Arena Fonte Nova (46.341) e também uma outra marca: o Bahia registrou recorde de vendas na loja oficial, situada na área externa do estádio. Só na data do jogo, o tricolor contabilizou R$ 139,6 mil em vendas, aumento de 45% em relação ao recorde anterior de um dia, que era de R$ 96 mil, registrado no início de fevereiro, quando o clube iniciou as vendas do uniforme 3 no embalo da contratação de Fernandão, anunciada no dia 23 de janeiro. A loja Esquadrão foi inaugurada em 20 de dezembro de 2018 e, após sete meses, já arrecadou R$ 4,5 milhões. A meta era de R$ 3 milhões em um ano.

Toninho Cerezo no Barradão

O duelo Vitória x Criciúma teve uma presença ilustre no Barradão: Toninho Cerezo, ex-técnico do Leão, comandante na campanha de 1999. O treinador, que está sem clube desde 2015, quando deixou o japonês Kashima Antlers, estava na arquibancada, próximo ao setor da torcida organizada, protegido por um guarda-chuva. Foi justamente o utensílio, proibido em estádios, que chamou a atenção dos policiais que o notaram.

Previsão do tempo: vem, chuva!

Um detalhe pode ter escapado da torcida no 2x0 do Vitória sobre o Criciúma: os dois gols saíram depois que começou a chover. Na outra partida no Barradão em que choveu muito, contra o Vila Nova, o Leão também ganhou, por 2x1.

Credores batem à porta do Leão

A diretoria do Vitória se deparou com credores inesperados na semana passada. Segundo revelou o presidente Paulo Carneiro, primeiro foi o empresário de Cleiton Xavier, pelo não pagamento das parcelas do acordo de rescisão feito em 2018. Depois, surgiu o Bragantino. O clube paulista alega que o Vitória não pagou pelo empréstimo do lateral esquerdo Fabiano. Seriam R$ 100 mil em dinheiro e R$ 100 mil em empréstimo de um atleta.

Solidariedade renovada

Vitória e Hospital Martagão Gesteira renovaram a parceria iniciada em 2016. A marca do Martagão é exposta no uniforme do time e nas dependências do clube, que apoia campanhas em prol da instituição responsável por atender cerca de 80 mil crianças e realizar 500 mil atendimentos gratuitos.

Uber patrocina Brasileiro feminino

A Uber é a primeira patrocinadora do Campeonato Brasileiro feminino de futebol. Pelo contrato válido até o fim da temporada, passa a ter sua marca exibida nas placas de publicidade da competição, além de realizar ações para engajar torcedor. A estreia aconteceu domingo (21), em Corinthians 1x0 Flamengo, no Pacaembu. A empresa de transporte via aplicativo tem investido na modalidade. Em junho, aproveitou o clássico masculino entre Santos e Corinthians e abriu um bandeirão na arquibancada no qual pedia visibilidade ao futebol feminino. Além disso, patrocina os times femininos de Internacional e Grêmio.