Dueto com Marina Sena, última música gravada por Gal Costa é lançada

A última música gravada pela cantora baiana Gal Costa foi lançada nesta sexta-feira (9), quando se completa um mês da morte da artista. A canção é uma regravação de "Para Lennon e McCartney", de Lô Borges, Fernando Brant e Márcio Borges, famosa na voz de Milton Nascimento. Gal gravou com Marina Sena, cantora mineira que sempre se apresentou como fã da artista baiana.

O dueto, disponível em todas as plataformas, teve direção musical de Guilherme Kastrupe, que também tocou percussão e MPC. A gravação ainda conta com Fábio Sá (baixo e baixo synth), Gui Held (guitarras), Brisa Flow (samples). A faixa tem citação da canção “O Vento”, de Dorival Caymmi, que Gal gravou em 1976. Os samples de Brisa Flow trazem elementos indígenas. A gravação faz parte de um projeto da Biscoito Fino, gravadora dos últimos trabalhos de Gal.

Marina Sena fez um post falando do lançamento e chamando Gal Costa de uma artista "que marcou completamente a minha história". "Eu, uma entre as milhões de pessoas perdidamente apaixonadas por Gal, realizei meu sonho de gravar uma música com a minha maior inspiração da vida, não posso crer que existe uma canção em que nossas vozes se encontram, me emociona ter vivido isso, e ter isso eternizado é surreal pra mim. Infelizmente esse lançamento acontece depois de sua partida, que tá doendo na minha alma e na do Brasil, mas a sorte e felicidade que a presença dela nos trouxe, é maior que qualquer coisa. Pra Sempre Gal Costa!", escreveu.

A data exata da gravação não foi informada, mas a estimativa é que Gal esteve no estúdio semanas antes dela precisar se afastar os palcos, em setembro, para fazer uma cirurgia de retirada de nódulo da fossa nasal. Ela fez o último show no Festival Coala, em São Paulo, em 17 de setembro. A cantora morreu em São Paulo, no dia 9 de novembro, de causas não informadas. Ela tinha 77 anos.

Marina tem costume de cantar músicas que faziam parte do repertório Gal. Ela gravou um Spotify Singles com "Da maior importância", de 1973, e cantou "Nada Mais (Lately)", em um show recente.

Novos lançamentos

Há perspectiva de novos lançamentos de Gal Costa, mas envolvendo gravações ao vivo. Em entrevista à revista Veja, o diretor artístico Marcus Preto comentou o tema, elencando três possíveis novos discos. "Temos a gravação do último show dela, no Coala Festival, em São Paulo. Ali tem muita coisa legal, como a participação de Tim Bernardes e Rubel", disse.

O show da última turnê da cantora também foi gravado. "Supostamente vão sair esse disco e um ao vivo do As Várias Pontas de uma Estrela, que era o repertório dos shows em teatro. No caso desse último, a gravação oficial aconteceria uma semana depois do Coala, no Vivo Rio, que tinha ingressos esgotados, mas a apresentação dela foi cancelada. Por sorte, tínhamos gravado um show em Alagoas, mas não mexemos nesse material ainda", contou.

O último é um disco de outra turnê. "Tem também um show de 2015, da Gal cantando Lupicínio Rodrigues, que foi gravado pelo Beto Santana. Não falei com ele ainda, mas existe esse material", afirmou.