Dummy entra na casa do BBB e surpreende participantes do reality

Às 13h desta quinta-feira (10), conforme prometido por Boninho, um "dummy" entrou no BBB 22. A intenção do diretor do programa era fazer uma trollagem com os participantes, que acreditavam que Jade Picon poderia retornar de um suposto paredão falso.

Os confinados foram reunidos na sala e assistiram ao momento em que o dummy entrou no gramado da casa. Arthur Aguiar se mostrou o brother mais preocupado no momento da brincadeira, enquanto outros participantes como Gustavo, Paulo André e Douglas apontaram que se tratava de uma 'trolagem'.

Após o passeio pelo gramado, o Dummy, que, na verdade, era a apresentadora Ana Clara, entregou um papel ao líder Pedro Scooby. No papel estava escrito apenas: "hoje tem prova do líder".