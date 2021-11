Duna é o grande lançamento da HBO Max em novembro

A HBO Max Brasil anunciou nesta segunda (1) uma série de estreias na plataforma para o mês de novembro, que inclui o lançamento de Duna, cuja data de chegada ao streaming ainda não foi anunciada. Veja a prévia que traz uma versão da tela de início da plataforma com o avatar de Paul Atreides, personagem vivido por Timothée Chalamet:

Pode entrar, novembro! Não sei vocês, mas eu tô animada com o que vem por aí. ???? pic.twitter.com/k6tU6Hhuf4 — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) November 1, 2021

Além disso, a plataforma também divulga a estreia dos novos episódios do programa Selena + Chef — e a estreia de sua versão brasileira, Sandy + Chef. Além disso, está prevista a segunda metade da primeira temporada do reboot de Gossip Girl e o novo filme de Will Smith, King Richard: Criando Campeãs.

Dirigida por Denis Villeneuve, a nova adaptação de Duna traz Paul Atreides (Chalamet) como um aristocrata cuja família aceita controlar o planeta-deserto Arrakis, produtor de um recurso valioso e disputado por diversas famílias nobres. Ele é forçado a fugir para o deserto — com a ajuda de sua mãe — e se junta a tribos nômades, eventualmente liderando-as por conta de suas habilidades mentais avançadas.

O livro de Frank Herbert, no qual o filme se baseia, é conhecido como uma das obras mais complexas da história da ficção científica, e já rendeu uma adaptação para as telonas dirigida por David Lynch, em 1984. No Brasil, os livros da franquia Duna são publicados pela Editora Aleph.

Veja outras estreias:

HBO Max

Sandy+Chef – 11 de novembro

Sandy se reúne com seus amigos, entre diversas celebridades, para bater papo e ensinar receitas.

Kamikaze – 14 de novembro

A vida de Julie (Marie Reuther) é destruída após sua família morrer em um acidente de avião. Sua jornada de luto e redescoberta é o centro da trama.



King Richard: Criando Campeãs – 19 de novembro

Will Smith interpreta Richard Williams, pai da tenista campeã Serena Williams e de sua irmã Venus Williams. O filme mostra a jornada e métodos do pai para transformar suas filhas em campeãs do tênis.



Amazon Prime Video

Always Jane – 12 de novembro

A série documental em quatro partes mostra a adolescência de Jane Noury, uma jovem mulher trans, que se prepara para deixar a casa dos pais e ir para a faculdade.



Detetive Madeinusa – 12 de novembro

Tirullipa é Madeinusa, um ex-político que decide se tornar detetive. Ele é contratado por um lobista milionário, interpretado por Whindersson Nunes, para solucionar um roubo.



A Roda do Tempo – 19 de novembro

A série mostra a vida de Moraine (Rosamund Pike, de “Garota Exemplar”), na adaptação de um livro de mesmo título. Ela é uma das líderes da Aes Sedai, uma sociedade misteriosa composta apenas por mulheres.



Disney+

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis – 12 de novembro

O longa, que já passou pelos cinemas, chega a todos os usuários do Disney+. Na trama, Shang-Chi é obrigado a voltar à terra natal para enfrentar seu pai, um general poderoso com sede de vingança, e descobrir mais sobre suas origens.



Jungle Cruise – 12 de novembro

Com as estrelas Dwayne “The Rock” Johnson e Emily Blunt nos papéis principais, o filme, que também já passou pelo cinema, faz uma viagem pela Amazônia, onde eles procuram uma árvore com poderes de cura para utilizar na medicina. Aberto a todos os usuários do Disney+.



Gavião Arqueiro - 24 de novembro

Depois de Wanda Vision, Loki e Falcão e o Soldado Invernal, é a vez da série solo sobre o Gavião Arqueiro para dar continuidade aos eventos narrados no espaço tempo pós-Vingadores.



The Beatles Get Back - 25, 26, 27 de novembro

Dirigido por Peter Jackson, The Beatles: Get Back, o documentário apresenta cenas inéditas do último show da banda formada por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr.