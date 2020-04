Dunga arrecada 10 toneladas de alimentos para doações

Capitão do tetracampeonato mundial de futebol com o do Brasil e ex-treinador da Seleção Brasileira, Dunga deu um grande gesto de solidariedade. Junto com um grupo de amigos, o Instituto Dunga e o Esporte Clube Cidadão, o gaúcho arrecadou 10 toneladas de alimentos para doações.

Os alimentos arrecadados vão ser repassados para instituições de caridade e famílias em dificuldade por conta do isolamento social adotado para combater a proliferação do novo coronavírus

"Muitas vezes somos desafiados e fazemos coisas incríveis, que nem pensávamos que poderíamos fazer. Agora, a vida está dando mais uma oportunidade para nós, nos desafiando a sermos solidários, humanos, a sermos pessoas melhores. Todos vocês estão desafiados. Já arrecadamos mais de 10 mil quilos. E vamos continuar nessa luta. Esse time é um time para não perder", disse Dunga em vídeo postado nas redes sociais.