Dupla acusada de tráfico é presa com drogas e rádios comunicadores na RMS

Dois homens acusados de tráfico de droga foram presos na segunda-feira (16) em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).Com eles, equipes da 22ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Simões Filho) apreenderam drogas e rádios comunicadores.

A ação começou com rondas no bairro Coroa da Lagoa, pouco antes das 18h, quando equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) avistaram dois homens vendendo drogas.

“Atuamos de forma rápida, evitando a fuga. Um dos suspeitos é conhecido pela nossa unidade por ser gerente do tráfico e ter envolvimento com homicídios na região”, detalhou o subcomandante da unidade, capitão André Luiz dos Santos.



Além dos rádios comunicadores, os PMs encontraram com a dupla 212 pinos de cocaína, 143 trouxas de maconha, embalagens vazias para guardar drogas, duas balanças e R$ 48.

O material foi levado para a 22ª Delegacia (Simões Filho), assim como os dois presos.