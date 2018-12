Dupla Ba-Vi conhecerá adversários na Copa do Brasil nessa quinta

O torneio mais democrático do país, com representantes de todas as divisões e estados do futebol brasileiro, a Copa do Brasil definirá os confrontos da primeira fase na quinta-feira (13), em sorteio que acontecerá na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro.

Nesta edição, Bahia, Vitória e Juazeirense são os representantes baianos. A dupla Ba-Vi consta no pote A, elencado de acordo com a posição dos clubes no ranking da CBF. O regulamento prevê um cruzamento com os clubes do pote E, que são: Tombense-MG, Moto Club-MA, Rio Branco-AC, Juazeirense-BA, Campinense-PB, Aparecidense-GO, River-PI, Ferroviário-CE, Altos-PI e São José-RS.

Portanto, pode haver confronto de baianos logo na estreia. Além de Bahia ou Vitória, a Juazeirense pode ter pela frente Santos, Corinthians, Chapecoense, Botafogo, Fluminense, Vasco, Sport ou Ponte Preta.

A primeira e a segunda fases da Copa do Brasil são disputadas em jogo único. Na primeira fase, o clube de ranking inferior será o mandante da partida, enquanto o de ranking superior, caso de Bahia e Vitória, terá a vantagem do empate. Já na segunda, haverá sorteio do mando de campo e, em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

A Copa do Brasil terá 91 participantes, sendo 80 a partir da primeira fase. Mais 11 times entram na disputa a partir das oitavas de final (quinta fase). O torneio tem oito etapas ao todo.