Dupla baiana conquista a prata em campeonato de vela no Chile

Bicampeã brasileira de Snipe e bronze nos Jogos Pan-Americanos de 2019, a dupla baiana Juliana Duque e Rafael Martins subiu mais uma vez ao pódio. Os velejadores levaram a medalha de prata no Campeonato do Hemisfério Ocidental e Ásia (WH&A), uma das competições mais importantes da vela mundial. O torneio aconteceu em Algarrobo, no Chile, e foi encerrado no último fim de semana.

Com a conquista do segundo lugar, os velejadores garantiram uma vaga para o Brasil na Classe Snipe do Pan-Americano de 2023, em Santiago. Os dois, porém, ainda não estão garantidos nos Jogos, que serão realizados entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro.

Isso porque ainda haverá uma seletiva para definir a dupla que representará o país no torneio. Essa competição será realizada entre 29 de maio e 4 de junho, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro

"Garantimos a participação do snipe brasileiro no Pan, agora vamos lutar para sermos os representantes da classe na competição”, disse Juliana. “Vamos continuar treinando para garantir nossa participação nos Jogos Pan-Americanos, queremos representar o Brasil pela segunda vez na competição pan-americana”, reforçou Rafael.