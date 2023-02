Dupla baiana conquista o Campeonato Brasileiro da classe Snipe de vela

A dupla baiana formada pelos velejadores Juliana Duque e Rafael Martins conquistou o bicampeonato nacional da classe Snipe. O 73º Campeonato Brasileiro da categoria foi realizado na Praia de Jurerê, em Florianópolis, na última semana de janeiro. A competição, disputada no Iate Clube de Santa Catarina, contou com nove regatas e o título foi definido apenas na última. A dupla da Bahia, empatada em pontos, conseguiu cruzar na frente dos segundos colocados Anderson Candemil e José Irineu.

“Foi uma competição desafiadora, com alto nível técnico e condições de vento excelentes. Conseguimos nos manter à frente com uma leve diferença e segurar a vantagem até a chegada”, conta Rafael Martins.

“A conquista foi fruto de muita dedicação e disciplina. Nossa meta agora é participar dos próximos Jogos Pan-Americanos, em outubro, no Chile, e das Olimpíadas de 2024, em Paris”, planeja Juliana Duque. No fim de maio, a dupla vai participar da Copa Brasil de Vela, em Arraial do Cabo (RJ), torneio que será classificatório para o Pan de Santiago.

Atletas do Yacht Clube da Bahia, Juliana e Rafael se conheceram no clube. A paixão pela vela e pelo mar fez com que se tornassem inicialmente grandes amigos e, atualmente, além de dividirem o mesmo barco como velejadores, eles são casados.