Dupla baiana disputará campeonato no Chile em busca de vaga no Pan

A dupla de velejadores baianos Juliana Duque e Rafael Martins, que em janeiro conquistou o bicampeonato brasileiro de Snipe, viaja para o Chile, onde vai disputar, de 14 a 19 de março, o Campeonato do Hemisfério Ocidental e Ásia (WH&A) da Classe Snipe, em Algarrobo, cidade na costa chilena.

A competição, que acontece a cada dois anos, terá uma relevância maior este ano, pois vai classificar dois países para os Jogos Pan-Americanos, que vão acontecer em outubro, em Santiago, também no Chile.

“Estamos nos preparando para lutar por uma vaga para a vela brasileira no Pan”, afirma Juliana Duque. “Em 2019, ficamos com a medalha de bronze no Pan-Americano, no Peru. Queremos representar o Brasil pela segunda vez nos Jogos”, reforça Rafael Martins.

Mesmo que a dupla baiana conquiste a vaga para o Brasil, os atletas que disputarão o Pan ainda serão definidos durante uma competição seletiva em Arraial do Cabo (RJ), no fim de maio.