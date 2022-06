Dupla baiana estreia nas telinhas; conheça

Uma dupla baiana estreou nas telinhas brasileiras. Cada um em seu canto, cada um com sua arte, mas os dois querendo levar um pedaço de nós para os lares país afora: o ator Luan Argollo estreou na série jovem 'Todas As Garotas Em Mim' enquanto Mika Makino chega à TV Globo dando vida a Ísis, em 'Cara e Coragem.

Natural de Salvador, Mika Makino, 29, começou a estudar teatro aos 9. Desde então, fez 20 peças, 4 espetáculos de dança/performances (atualmente um em produção e outro em pré-produção) e 6 curtas-metragens. No teatro, trabalhou também com preparação corporal de duas peças entre 2018 e 2019.

Mika Makino tem habilidades circenses e é integrante do Grupo SATS de Dança, cujo 2º espetáculo “Degraus” foi indicado a duas categorias do 2º Prêmio Cesgranrio de Dança. Com graduação em cinema e audiovisual pela UFF, fez parte de uma equipe carioca de pole sport.

"Na novela eu dou vida a Ísis, uma jovem bailarina que integra a Companhia de Dança Vertikal. Ela é muito confiante do próprio talento, dedicada e sonha em ser solista. Contudo, para isso ela teria que ocupar o posto ocupado pela Lou", explica Makina.

A atriz revela que tem sido uma experiência muito diferente do que viveu até então: "Para uma novela de obra aberta, a gente vai construindo ao longo dos meses de produção e exibição. Ela é jovem, muito determinada, dedicada, confiante e cheia de sonhos e sente que não tem espaço para mostrar todo seu potencial", conta.

Cara e Coragem tem um elenco de mulheres fortes e de renome na arte cênica, como Paolla Oliveira, Taís Araújo e Mel Lisboa.

"Tem sido verdadeiramente incrível fazer parte de “Cara e coragem”. O elenco e a equipe são extremamente acolhedores, animados e cuidadosos. Me surpreendi muito positivamente com a generosidade das pessoas com quem troquei até aqui. Dos artistas mais conhecidos aos menos conhecidos", disse a soteropolitana.

Por sua vez, Luan Argollo é natural de Ilhéus e está gravando a série jovem numa outra cidade litorânea, Florianópolis. Todas As Garotas Em Mim estrou no último dia 7 de junho.

Na trama, gravada em Florianópolis, Gramado e nos Polos cinematográficos de Paulínia, ele dá vida ao divertido Plínio, um dos rapazes populares da turma.

A carreira artística surgiu na vida de Luan por acaso. Aos 18 anos, fez figuração na série “Juacas”, da Disney. Um ano depois, mudou-se para o Rio de Janeiro para se dedicar aos estudos das artes cênicas. Desde então, fez uma peça, participações na novela “A dona do pedaço”, da Globo, e gravou três curtas metragens na pandemia: “Pensou que fosse chorar por você”, “Templo de Júpiter” e “A Intrusão”.

"Não da pra falar de estrear na TV sem pensar no Luan de Ilhéus que saiu de casa aos 19 anos para morar no Rio para focar na carreira. E estrear em ‘Todas as garotas em mim” é a realização de um sonho, que me traz felicidade e aprendizado", disse o ator.

Luan conta que quer fazer arte cênica, seja em cinema, teatro ou TV. O importante é fazer com que as pessoas se sintam tocadas e consigam pensar em coisas diferentes do seu dia-a-dia.