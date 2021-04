Dupla baiana lança livro sobre representatividade para crianças negras e dá oficina de cuidados com crespos

Representatividade na infância importa! É esse espírito que dá luz ao livro "Zacimba e o sonho de encrespar o futuro", obra da jornalista baiana Donminique Azevedo e do músico Leo Rocha que será lançada no próximo sábado (10), das 15h às 17h, na plataforma Zoom, com participação de crianças e responsáveis inscritos previamente.

Segundo livro de uma trilogia dramatúrgica infanto-juvenil, a publicação tem ilustrações da artista visual e educadora Érika Maia. Inicialmente, nos formatos ebook e audiobook, a obra narra a história de uma criança negra à procura de um presente especial: uma boneca negra, de cabelos crespos, presidenta da república.

Co-autora, Donminique A. dos Santos explica que o objetivo da iniciativa é, a partir da busca da personagem Zacimba, problematizar a valorização da identidade étnica e racial de crianças negras. A própria Zacimba é uma garotinha de seis anos.

“Vivemos em um país com baixa representatividade nos brinquedos que são comercializados, no que diz respeito à diversidade. Zacimba representa milhares de crianças que não se veem representadas. Todavia, por meio da literatura, reafirmamos a existência dessas crianças e mostramos que podemos mudar esta realidade”, diz Donminique.

O lançamento terá uma série de atividades que a autora batiza de vivências afetivas, com música, poesia, contação de história e mini-oficina sobre autocuidado com cabelos crespos.

Trilogia

A trilogia “Zacimba” é uma série dramatúrgica infanto-juvenil que busca colaborar na promoção de uma infância livre de racismo, a partir da literatura, lançando outros olhares para o conhecimento e valorização da História e Cultura Afro-Brasileira.

Intitulado “Zacimba, a menina que encrespou a história”, o primeiro livro tem o cabelo como fio condutor de uma narrativa que resgata a história negra, a partir das aventuras de uma menina de 6 anos, acompanhada do avô Zumba, que por onde passavam encrespavam tudo.

Já no segundo livro “Zacimba e o sonho de encrespar o futuro", os leitores são convidados a embarcar em uma viagem à procura de um presente especial: uma boneca negra, de cabelos crespos, presidenta da república. A obra visibiliza trajetórias das mulheres negras, reafirmando a importância do protagonismo na sociedade.