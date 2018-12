Dupla de estelionatários aplica golpes em idosos que chegam a R$ 1 mi em Salvador

Os estelionatários Rondinelli Batista Antônio, 30 anos, e André Luís da Silva, 24, vão ser encaminhados nesta segunda-feira (17) ao presídio da Mata Escura, em Salvador. A dupla, que é de Minas Gerais, foi presa preventivamente na última sexta-feira (14), acusada de se passar por funcionários de bancos e aplicar golpes com cartões de idosos.

De acordo com a delegada da 16ª Delegacia (Pituba), Maria Selma Lima, até o momento, foram identificadas 31 vítimas e as fraudes já ultrapassam R$ 1 milhão. “A quadrilha é grande e nós vamos continuar as investigações para pegar todos os membros”, disse.

O início da ação dos golpistas acontecia por telefone. Maria Selma explicou que um homem entrava em contato com a vítima, informando que o cartão dela havia sido clonado.

“Eles eram espertos. Avisam sobre o risco do cartão clonado e pediam para a vítima entrar em contato com o número do banco que consta no verso do cartão. No entanto, eles não desligavam o telefone, prendendo a linha. Nesse momento, quando a vítima digitava o número, rapidamente, uma mulher atendia e se passava por funcionária do banco”, contou a delegada.

Com a dupla de criminosos foram apreendidos máquinas de cartão, celulares, carregadores notebook (Foto: Divulgação)

Neste momento, quando a mulher, que ainda não foi identificada, atendia o telefone, pedia os dados do cartão da pessoa, que passava todas as informações. Após isso, segundo a delegada, a mulher informava à vítima que um motoboy do banco iria até a residência dela buscar o cartão clonado. Com o cartão já em mãos, a quadrilha iniciava os saques, transferências e pedidos de empréstimos em nome da vítima.

“A primeira pessoa registrou ocorrência contra a quadrilha em 1º de outubro. Foi quando as investigações começaram. A última vítima, que teve o dinheiro furtado na última quinta-feira (13), chegou a perder mais de R$ 80 mil”, disse Maria Selma.

Rondinelli e André estavam hospedados em dois hotéis no bairro de Itapuã, onde tiveram o mandado de prisão preventiva cumprido na última sexta-feira. Com eles foram apreendidos sete máquinas de cartão, dois celulares e duas carteiras, além de carregadores de celular e notebook.

A delegada Maria Selma afirmou que, a partir de agora, o setor de inteligência da Polícia Civil vai trabalhar com a quebra do sigilo telefônico e bancário da quadrilha, além de rastrear as transações financeiras feitas com as máquinas apreendidas. “Ainda não se sabe como eles conseguiram os dados das vítimas, mas deve ter alguém de Salvador envolvido”, disse.

O perfil majoritário das vítimas era idosos de classe média e alta dos bairros de Caminho das Árvores, Pituba, Itaigara e um da Boca do Rio. “Mas, certamente, eles fizeram outras vítimas em Salvador”, afirmou Maria Selma.

A delegada ainda pediu que ninguém forneça dados pessoais por telefone, para evitar cair em golpes como este. Maria Selma também ressaltou que, caso outra vítima queira registrar ocorrência, basta procurar a polícia ou se dirigir à 16ª Delegacia da Pituba, que fica na Avenida Professor Magalhães Neto.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier