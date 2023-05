Dupla é detida em alto mar praticando pesca ilegal na região de Amaralina

Dois homens foram detidos pela Polícia Militar em alto mar quando praticavam pesca ilegal com uso compressor de ar na região de Amaralina, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (16).

Os dois foram localizados em uma operação conjunta da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) da Polícia Militar e do Grupamento Aéreo (Graer), depois de uma informação recebida via Disque Denúncia que afirmava que quatro embarcações estavam pescando de maneira ilegal no local.

Os homens são pescadores da região da Gamboa. Segundo a PM, eles foram levados para a Central de Flagrantes. Os pescados apreendidos serão doados para instituições de caridade. Já as embarcações ficaram no mar, atracadas. Os dois detidos não apresentaram resistência.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

O uso do compressor permite que a quantidade de pescados capturados seja maior, porém gera impactos negativos no meio ambiente, atingindo a fauna e a flora do ecossistema marinho e assim prejudicando toda cadeia alimentar.

A fiscalização está maior nesse período por conta do defeso, que se iniciou hoje e vai até 31 de julho. Durante o defeso, fica proibida a pesca do robalo, robalo-branco e camurim. A ideia é proteger as espécies durante o período de reprodução, segundo o Ibama.