Dupla é morta em confronto com policiais militares em Salvador

Dois suspeitos armados foram mortos após entrarem em confronto com policiais militares no bairro do Costa Azul, em Salvador, no início da tarde desta sexta-feira (14).

De acordo com a PM, durante a ação, foi apreendida uma pistola calibre .40 pertencente à Secretaria da Segurança Pública de Sergipe. Também foram localizados um revólver calibre 38, porções de maconha e cocaína.

Os militares faziam rondas pela localidade do 'Inferninho' quando avistaram um grupo de homens armados. Ao perceberem a presença da polícia, os suspeitos atiraram contra a guarnição, que revidou. Cessado o confronto, dois dos suspeitos haviam sido atingidos. Os homens foram socorridos para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiram.

A ocorrência foi registrada na corregedoria.