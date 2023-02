Dupla é presa acusada de matar homem a pedradas no extremo-sul da Bahia

Dois homens foram presos acusados de um matar uma pessoa a pedradas na cidade de Prado, no extremo-sul da Bahia, no sábado (25). Luiz Batista Heinder foi morto depois de uma confusão em um bar com os dois acusados, que foram localizados nesta segunda (27).

Os dois presos confessaram o crime em depoimento, afirmando que atacaram Luiz após um desentendimento. “Eles disseram que estavam com Luiz fazendo uso de cocaína, quando houve uma discussão”, conta o delegado titular de Prado, Kléber Eduardo Gonçalves.

Os dois roubaram R$ 1 mil de Luiz, abandonaram o corpo que foi achado depois com lesões por apedrejamento, e voltaram ao bar onde estavam bebendo com Luiz antes. "Eles usaram o dinheiro roubado para fazer novos gastos com bebida", acrescenta o delegado.

A dupla passou por exame de lesão corporal e foi levada para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas.