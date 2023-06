Dupla é presa após furtar 120 kg de cabos de transmissão em Salvador

Uma dupla foi presa por policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), na segunda-feira (12), na rua da Ladeira do Paiva, no bairro de Caixa D’agua. Os criminosos foram localizados com cerca de 120 kg de cabos de transmissão da Oi e um carro para transportar o equipamento furtado.

Uma viatura foi acionada por funcionários da empresa para impedir o furto de cabos subterrâneos da operadora. “Os homens foram alcançados, quando se preparavam pra fugir em um carro modelo Sandero. Com eles foram localizados os 100 metros de cabos furtados”, contou o titular da DRFR, delegado Marcelo Novo.

Os criminosos foram autuados em flagrante e aguardam audiência de custódia.