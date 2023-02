Dupla é presa com maconha e cocaína em rodovia na Bahia; suspeitos tentaram fugir

Policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de combate a criminalidade, na noite deste sábado (04), no km 13 da BR 407, trecho do município de Juazeiro, no norte do estado, quando visualizaram um motorista efetuar uma manobra evasiva ao avistar a viatura da PRF. Foi dada ordem de parada, porém, o comando não foi atendido e motorista iniciou uma fuga em alta velocidade.

Durante a perseguição, o condutor atravessou cruzamentos sem observar as normas gerias de circulação e conduta prudente no trânsito, bem como desrespeitou às sinalizações dos trechos durante a fuga.

Depois de cinco quilômetros de perseguição a equipe conseguiu interceptar o carro. O motorista de 19 anos estava acompanhado de um homem de 20 anos de idade.

Eles apresentavam um nervosismo incomum e foi realizada vistoria minuciosa no automóvel, foi quando os policiais encontraram uma certa quantidade de maconha, além de apetrechos e material utilizado para acondicionar drogas.

Próximo ao local da abordagem também foi achada mais 1 tablete de maconha e uma porção de cocaína. Aos policiais, a dupla informou que jogou o material ilícito pela janela do carro para tentar se livrar do flagrante.

Em seguida, a dupla foi presa pelo crime de tráfico de drogas. Eles foram levados com a droga apreendida para a Delegacia de Polícia Civil e apresentados à autoridade policial de plantão. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão.