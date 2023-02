Dupla é presa com mais de 10 kg de droga levados em mala na Bahia

Dois suspeitos foram presos com mais de 10 kg de drogas em Jequié, no sudoeste baiano, na sexta-feira (24). A polícia ainda apreendeu com eles um revólver calibre 32.

A prisão aconteceu no bairro de Jequiézinho, onde equipes do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM) faziam patrulhas de rotina. Eles notaram os suspeitos, que estavam levando uma mala de moto.

Os PMs foram abordar os dois homens, que tentaram fugir mas acabaram cercados. Com eles, os PMs acharam nove tabletes de maconha, 129 porções de crack e cocaína, quatro relógios, oito celulares, duas balanças e o revólver.

A dupla e todo material apreendido foram encaminhados à Delegacia Territorial (DT) de Jequié.