Dupla é presa durante festa de carnaval em Cajazeiras

Dois homens foram presos, na madrugada deste domingo (19), durante ações da 13ª Delegacia Territorial (DT) de Cajazeiras. A dupla estava com uma arma de fogo e porções de drogas, na festa de Carnaval promovida no bairro.

Um dos suspeitos tinha um mandado em aberto por homicídio, que também foi cumprido pelas equipes policiais. Como explicou o titular da 13ª DT/Cajazeiras, delegado Marcos Laranjeira, a prisão foi realizada por equipes do plantão esquematizado para o Carnaval.

O material que estava com a dupla foi apreendido e deve ser encaminhado para perícia, enquanto os suspeitos ficarão custodiados à disposição do Poder Judiciário.

Carnaval dos bairros

Para atender os foliões que preferem aproveitar o carnaval nos bairros, algumas unidades do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom) receberam reforço. As Delegacias Territoriais da Liberdade, Periperi, Pau da Lima, Itapuã, Cajazeiras e Nordeste de Amaralina estão com escalas especiais e efetivo ampliado.

De acordo com a diretora do Depom, delegada Cristiane Inocência, o reforço do efetivo pretende garantir que as pessoas possam desfrutar da folia perto de casa, em segurança. “É importante que a Polícia Civil garanta o atendimento aqueles foliões que preferem permanecer em seus bairros, em vez de deslocarem-se para os circuitos maiores”, comentou a diretora.