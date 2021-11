Dupla é presa em imóvel na Pituba com 38 RGs falsos e 31 cartões clonados

Dois homens suspeitos de estelionato foram presos e com eles apreendidos 38 carteiras identidades falsas, além de 31 cartões de crédito clonados, cinco aparelhos celulares e 43 chips de operadoras de telefonia na tarde desta segunda-feira (1), em um apartamento no bairro da Pituba, A prisão foi efetuada por uma equipe do Comando de Policiamento Regional da Capital Atlântico (Cprca).

A polícia chegou até os dois homens depois de uma denúncia anônima ser transmitida ao Centro Integrado de Comunicações (Cicom), órgão da Secretaria de Segurança Pública (SSP), com informações de um intenso trânsito de mercadorias novas, como eletrodomésticos e utensílios diversos, em um apartamento na Pituba.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram o fato, que foi confirmado por funcionários do condomínio. Os suspeitos, que são naturais do Rio de Janeiro, foram encontrados com documentos falsos, cartões de crédito clonados e utensílios domésticos, como adegas climatizadas, cafeteiras, aspiradores de pó, jogos de lençóis, relógios de marca e 44 frascos de perfume importado.

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados, pelos policiais militares, ao Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).