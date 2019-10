Dupla estrangeira é campeã da 10ª edição da Brasil Ride

Após dois anos, uma dupla estrangeira voltou a se consagrar na Brasil Ride. O português Tiago Ferreira e o holandês Hans Becking foram os vencedores da 10ª edição da principal ultramaratona de mountain bike das Américas e segunda do mundo. Eles completaram as sete etapas realizadas no Extremo Sul da Bahia em 21h41min17. A última prova foi disputada neste sábado (26), no distrito de Arraial d'Ajuda, em Porto Seguro, totalizando 600 km de percurso.

"Eu estou super feliz, significa muito pra mim finalizar a temporada com essa vitória, fizemos um ótimo trabalho essa semana", vibrou Hans Becking. O ciclista de 36 anos festejou o tricampeonato. Ao lado do tcheco Jiri Novak, ele venceu as edições de 2014 e 2015.

"Estamos super contentes de conseguir essa vitória. Já trabalhávamos para ela há muito tempo. Fizemos uma semana de corrida bastante positiva. A chave da nossa vitória está em nunca termos entrado em estresse ao longo da corrida", avaliou Tiago Ferreira, aos 29 anos. Essa foi a segunda vez que ele venceu a Brasil Ride. Em 2012, o atleta comemorou o título ao lado do também português Luis Pinto.

Para subir no topo do pódio eles desbancaram outras 284 duplas, entre elas a campeã no ano passado, formada pelo brasileiro Henrique Avancini e o alemão Manuel Fumic, que ficou com o segundo lugar, com o tempo de 21h48min40. Os tchecos Jaroslav Kulhavy e Matous Ulman terminaram na terceira colocação somando 21h56min03.

"Não venci, mas entreguei uma boa performance, fui ativo na prova, trabalhei bem com meu companheiro. Saio de uma certa forma um pouco mais motivado para o ano que vem", afirmou o tricampeão da Brasil Ride, Henrique Avancini. Além de ter vencido no ano passado, o atleta de 30 anos, natural de Petrópolis, no Rio de Janeiro, é dono dos títulos de 2013 e 2017 ao lado do compatriota Sherman Trezza e do tcheco Jiri Novak, respectivamente.

FEMININO

Na categoria feminina todo o pódio foi brasileiro. Viviane Favery e Tania Clair ficaram com o título após completarem as sete etapas em 28h41min30. "Tô muito feliz, tô fechando o ano com chave de ouro. Foi um ano de muito trabalho. E não tinha tido nenhuma vitória expressiva esse ano, então fechar o ano com a vitória na Brasil Ride é simplesmente fenomenal", vibrou a paulista Viviane Favery, de 33 anos.

"Tem que confiar no trabalho e nunca desistir. Para um atleta há muito mais dias difíceis do que bons e esse dia bom que eu tô tendo foi muito batalhado e vou comemorar muito. É a maior vitória da minha carreira", elegeu Favery, que comemorou o bicampeonato. Em 2015, ela já havia vencido a Brasil Ride ao lado da goiana Raiza Goulão.

Tânia Clair e Viviane Favery são as campeãs da categoria feminina da Brasil Ride (Foto: Josue Fernandez/ Brasil Ride)

Para a catarinense Tania Clair, o título é inédito. "O fator mais importante foi a nossa constância na prova, não querer arriscar, mas ao mesmo tempo tomar decisões muito importantes nas horas certas. A gente planejou muito e o equilíbrio da dupla foi decisivo para a gente conseguir fazer essa Brasil Ride dos sonhos", festejou a atleta de 33 anos.

A dupla formada por Jaqueline Mourão e Danilas Ferriera ficou em segundo lugar, com o tempo de 28h58min02. Letícia Candido e Hercília Najara terminaram na terceira colocação por completarem as sete etapas em 29h54min24.

Confira a seguir os campeões das 10 edições da Brasil Ride:

Masculino

2010 - Kristian Hynek (CZE) / Robert Novotney (CZE)

2011 - Kristian Hynek (CZE) / Robert Novotney (CZE)

2012 – Tiago Ferreira (POR) / Luis Pinto (POR)

2013 – Henrique Avancini (BRA) / Sherman Trezza (BRA)

2014 - Hans Becking (HOL) / Jiri Novak (CZE)

2015 – Hans Becking (HOL) / Jiri Novak (CZE)

2016 - Fabian Rabensteiner (ITA) e Alexey Medvedev (RUS)

2017 – Henrique Avancini (BRA) / Jiri Novak (CZE)

2018 – Henrique Avancini (BRA) / Manuel Fumic (ALE)

2019 - Tiago Ferreira (POR) / Hans Becking (HOL)

Feminino

2010 – Celina Carpinteiro (POR) / Ivonne Kraft (ALE)

2011 - Adriana Nascimento (BRA) / Sabrina Gobbo (BRA)

2012 - Adriana Nascimento (BRA) / Adriana Genovesi (BRA)

2013 – Rebecca Rusch (EUA) / Selene Yeager (EUA)

2014 – Sonya Looney (EUA) / Nina Baum (EUA)

2015 – Raiza Goulão (BRA) / Viviane Favery (BRA)

2016 – Isabela Lacerda (BRA) / Letícia Cândido (BRA)

2017 – Raiza Goulão (BRA) / Margot Moschetti (FRA)

2018 – Sandra Santaynes (ESP) / Anna Ramirez (ESP)

2019 - Viviane Favery (BRA) /Tania Clair Pickler (BRA)

* A repórter viajou a convite da organização da Brasil Ride.