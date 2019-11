Dupla francesa vence a regata Transat Jacques Vabre

Os franceses Gilles Lamiré e Antoine Carpentier foram os campeões da Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre na classe Multi50. O barco Groupe GCA Mille et un Sourires completou a regata de 8 mil quilômetros entre Le Havre, na França, e Salvador, na Bahia, em 11 dias, 16 horas, 34 minutos e 41 segundos.

Os vencedores chegaram à capital baiana na madrugada desta sexta-feira (8) e foram recebidos no píer do Terminal Turístico da Bahia com muita festa regada a camarão, caipirinha e fogos de artifício. A dupla francesa assumiu a liderança da regada após a passagem pelas Ilhas Canárias.

"Quando partimos, já estávamos cansados, é uma desvantagem quando sabemos que devemos entrar no ritmo imediatamente. A semana em Le Havre foi intensa! Tivemos problemas para entrar na regata, mas confiamos no barco'', comemorou Gilles Lamiré, que comemora o título inédito.

Já Antoine Carpentier venceu a regata internacional pela segunda vez. Em 2017, ao lado de Maxime Sorel, ele comemorou o título da Class40.

A 14ª edição da Transat Jacques Vabre começou no dia 27 de outubro. A competição reúne velejadores de 11 nacionalidades, divididos em três classes: Class40, Multi50 e IMOCA.