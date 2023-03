Dupla sertaneja de Minas Gerais se apresenta no Frederico Bar dia 16 de março

O tradicional show sertanejo nas quintas-feiras do Frederico Bar será comandado no dia 16 de março pela dupla mineira João Lucas & Humberto. O bar começa a funcionar às 17h, com promoções indo até às 20h.

O local foi inaugurado em 2020 e fica no Jardim Brasil, em Salvador. O espaço chama atenção pela estrutura moderna, confortável e repleta de ambientes instagramaveis. Além de contar com a varanda mais charmosa da região.

Além da tradicional cerveja gelada, o Frederico Bar também tem uma ampla carta de drinks e vinhos. No cardápio, o lugar oferece comida de boteco tradicional com petiscos diversificados e saborosos, e ainda pratos selecionados com opções de carnes nobres grelhadas, chapa de frutos do mar e pratos fitness.

Aniversariantes tem benefícios com reservas antecipadas. Mais informações como programação de eventos e shows, podem ser acompanhadas através do Instagram do bar.