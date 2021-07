Dupla suspeita de estuprar quatro irmãs é presa no interior da Bahia

Dois suspeito por estuprar quatro irmãs foram presos na sexta-feira (23) pela polícia de Araçás, na Bahia. Além disso, os dois presos, que têm 18 e 19 anos, são investigados também por vários roubos na região.

Segundo a polícia, a dupla trabalhava em fazendas durante o dia e aproveitava a noite para cometer crimes na área. “Ainda apuramos que uma das vítimas havia estudado com um deles e o reconheceu. No dia do ataque às irmãs eles também roubaram outras propriedades”, diz o delegado titular da cidade, José Augusto Saldanha.

Com os dois, a polícia apreendeu um revólver, relógios, celulares e dinheiro. Os objetos passarão por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e depois serão devolvidos aos donos.

Os dois confessaram os crimes e vão para o sistema prisional. “Com essas prisões, elucidamos uma série de roubos, que vem acontecendo há meses”, afirma o delegado.