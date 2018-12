Duque e Duquesa de Cambridge posam com família em cartão de natal; veja

Foi divulgado nesta sexta-feira (14), uma foto da família dos duques de Cambridge na conta do instagram do Palácio de Kensington. No clique Kate Middleton e Príncipe William aparecem sorridentes ao do pequenos, George, Charlotte e Louis. Na legenda esrtava escrito: 'O duque e a duquesa de Cambridge estão contentes por dividir uma nova foto de sua família. A fotografia, feita por Matt Porteous, mostra os duques com as crianças em Anmer Hall e apresenta o cartão de Natal de suas Altezas Reais neste ano'.

Esta é a segunda aparição do caçula do casal de apenas sete meses. Em sua primeira aparição, no aniversário de 70 anos do avô Príncipe Charles, o look do bebê fez tanto sucesso que seu macacão se esgotou na loja.

O fotógrafo agradeceu à oportunidade de clicar a família em seu instagram. "Foi uma honra ser convidado para fotografar o duque e a duquesa de Cambridge e sua família em Anmer Hall. Capturar a diversão e os momentos relaxantes dessa família maravilhosa foi um verdadeiro privilégio"

Confira o clique: