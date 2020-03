Durant e outros três jogadores do Brooklyn Nets têm coronavírus

O Brooklyn Nets anunciou, nesta terça-feira (17), que quatro jogadores testaram positivo para o novo coronavírus. O clube não informou o nome dos contaminados, mas Kevin Durant confirmou que é um deles. Desta forma, sobe para sete o número de atletas da NBA com o Covid-19.

Segundo a liga de basquete norte-americana, dos quatro jogadores dos Nets com o coronavírus, apenas um apresentou sintomas - os outros três são casos assintomáticos. Todos estão isolados e recebendo cuidados de médicos do clube.

Durant, que estava afastado das quadras após romper o tendão de Aquiles do pé direito em junho de 2019, confirmou que era um dos infectados em entrevista ao The Athletic. "Todos deveriam ser cuidadosos, tomar conta de vocês mesmos e ficar de quarentena. Nós vamos superar isso", afirmou. Segundo o site, o jogador ainda falou que se sente bem e ainda não teve sintomas.

De acordo com Adrian Wojnarowski, repórter da ESPN internacional, os testes com a equipe dos Nets foram feitos no retorno de San Francisco, onde seria a partida contra o Golden State Warriors. O jogo aconteceria no dia 12, mas, na véspera, a NBA anunciou a paralisação da temporada.

Além do quarteto, já tinham sido confirmados com o Covid-19 os jogadores Rudy Gobert e Donovan Mitchell, do Utah Jazz, e Christian Wood, do Detroit Pistons. Nenhum deles teve contato, ao menos nos duelos da NBA, com o grupo dos Nets - as últimas partidas do clube foram contra Chicago Bulls (8 de março) e Los Angeles Lakers (10 de março).

Todos os atletas dos Nets estão em isolamento e mantendo conversa constante com a equipe médica do clube. O time está ainda entrando em contato com as pessoas que tiveram contato com os quatro jogadores.