Durante Copa, cerveja no Catar custará R$ 73 o copo de meio litro

Para quem está de malas prontas para o Catar, vai precisar desembolsar valores altíssimos para tomar cerveja no país árabe. Isso porque o copo da bebida alcoólica será o mais caro da história, custará 50 riais catarianos, em reais fica por R$ 73.

De acordo com o G1, ainda tem a cerveja sem álcool, mas com o valor exorbitante: R$ 44. Já para quem optar por apenas tomar água para ficar hidratado, vai precisar desembolsar R$ 15 o copo.

Vale lembrar que o consumo de cerveja é determinantemente proibido dentro dos estádios, a não ser que o torcedor esteja dentro dos camarotes. A ingestão de álcool só será permitida 40 minutos antes do apito inicial, fora dos estádios ou dentro do perímetro entre o controle de segurança e as catracas.