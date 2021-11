Durante Maratona do Rio de Janeiro, homem passa mal e morre

Reinaugurando o calendário de provas de rua no país após o começo da pandemia, a Maratona do Rio 2021 teve um capítulo triste neste domingo (14). Um homem passou mal e morreu durante a realização da prova dos 21km faltando poucos metros da linha de chegada. O rapaz, que não teve a identidade revelada, era um corredor amador e chegou a ser atendido com vida na pista de corrida.



Uma equipe médica da Prevent Senior, contratada pela organização da prova para prestar atendimento, o encaminhou de ambulância para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Segundo informações da assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, ele chegou ainda com vida na unidade, mas o óbito foi confirmado pouco tempo depois. Ele foi vítima de um mau súbito.



Já a organização da prova informou que "o corredor não portava nenhum documento oficial de identificação e usava o número de inscrição" e reforçou que o atendimento médico foi prestado de forma imediata no local. Ele veio de outro estado apenas para a realização da competição.



Falando do desempenho da prova dos 21km (meia maratona), Marcos Fernandes da Cruz, 37 anos, foi campeão entre os homens com tempo 01h08min42s. Entre as mulheres, Simone Ponte Ferraz, 31 anos, levou o primeiro lugar, em 01h15min21s.