Durval Lélys: 20 anos do bloco Me Abraça e trio sem corda

De volta em grande estilo ao Carnaval em 2023, Durval Lelys comemora 20 anos à frente do bloco “Me Abraça", que desfila no circuito Dodô (Barra - Ondina )no domingo e segunda de carnaval. Além disso, ele retorna ao circuito Osmar Macedo (Campo Grande- Avenida) após 20 anos, Durval é uma das atrações mais esperada no dia e será o grande responsável por abrir a folia na terça-feira, 21/02, às 13hs, comandando um trio sem corda no carnaval baiano, ele promete grandes surpresas em sua passagem no circuito. O cantor já esteve à frente de blocos como Pinel, Eva e InterAsa, e desde 2002, comanda o bloco Me Abraça no circuito da Barra/Ondina.





Camarote Bradesco Pier 2023 volta repaginado

O novo Camarote Bradesco Pier

Conhecido pelo conforto e qualidade do serviço que oferece aos convidados, o camarote Bradesco Pier que abriga o estúdio de transmissão da TV Bahia foi totalmente repaginado para 2023. O espaço passou de dois para quatro andares, com novos ambientes e um rooftop com vista para o mar do Farol da Barra e uma ampla visão da festa.

Outra novidade do Bradesco Pier é a parceria com a marca baiana Soul Dila, na criação e confecção das camisetas para os cinco dias do camarote. A escolha da marca, além de apostar na cultura local e em uma empresa que destaca o jeito de ser do baiano, também está associada aos valores de disseminação do consumo consciente e de transformação social. Os DJs Chamusca e Rico Chamusca vão fazer a festa no espaço.









Márcia Short e Robson Morais em novo projeto

A cantora Márcia Short vai reviver a parceria que fez sucesso nas Bandas Mel e Bandabah

Os fãs saudosos da Bandabah vão poder lembrar dos bons momentos. Os cantores Márcia Short e Robson Morais que faziam a linha de frente se encontram no palco Axé Pelô, no Pelourinho, na segunda-feira (20), a partir da meia noite, e prometem resgatar sucessos de antigos Carnavais no projeto Prefixo de Verão. Entre os destaques do repertório, estão clássicos da Banda Mel, que Márcia e Robson lideraram nos tempos áureos, como “Prefixo de Verão”, que intitula o projeto; “Protesto Olodum” e “Baianidade Negô”.









Vai ter pipoca do Ilê Aiyê no Campo Grande

Tem novidade no Carnaval do Ilê Aiyê que completa 49 anos de desfile. O Mais Belo dos Belos que nesse Carnaval homenageia o centenário de Agostinho Neto. O médico, escritor e político angolano foi presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola, vai desfilar pela primeira vez para o folião Pipoca na terça-feira no Circuito Osmar Macêdo (Campo Grande-Avenida)





1 - Produtora de mão cheia e uma das sócias da badalada pousada A Capela (com Claudia Gildice) em Arembepe, Nill Pereira vai comemorar seus 63 anos em grande estilo. Depois que o carnaval passar a festa continua dia 28 de fevereiro, a partir das 20h no restaurante do Fera Hotel. Ela já mandou avisar que vai ser água dura.

2 - Além de cumprir uma movimentada agenda do É O Tchan junto com seu parceiro Beto Jamaica, Compadre Washington anuncia mais uma novidade. É o Bacalhau do Compadre que acontece dia 23 de fevereiro 19h no Largo da Saúde. O evento terá muito Samba, Fanfarra e farta distribuição de bacalhau para a galera comer à vontade.









3 – Para fechar bem a temporada de ensaios de Verão que tece casa cheia sempre, a banda Timbalada – liderada por Denny Denan e Buja fará a tradicional Ressaca no dia 26 de fevereiro no Candyall Guetho Square. Os ingressos estão sendo vendidos na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br .