Durval Lélys, o eterno arquiteto da axé music

Formado em Arquitetura pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Durval Lélys faz parte dos chamados grandes nomes da cena axé. Sempre alto astral, o artista, que completou recentemente 65 anos (no último dia 6), continua na ativa, firme e forte. Casado com Thiara, pai de Luma e Bob, Durvalino circula com desenvoltura no meio artístico, onde é muito querido. Em conversa com o Baú do Marrom, ele falou de tudo. Da carreira na música, dos projetos futuros, do retorno do Carnaval presencial após dois anos de pandemia de covid-19, das micaretas. Sobre a possível volta do Asa de Águia, que os fãs tanto cobram, ele foi taxativo: “No dia que aparecer alguma coisa de importante, que valha a pena reativar o dragão adormecido, ele estará aí pra cuspir fogo”.

BAÚ DO MARROM - Durval, como é chegar aos 65 anos em pleno exercício da profissão, levando alegria para muita gente?

DURVAL LÉLYS - É muito gratificante chegar a essa idade maravilhosa com vitalidade, energia, sucesso, vendo a galera curtindo a minha história com o Asa de Águia, coisas novas também da carreira solo. Muita alegria! O Carnaval nos deixa feliz, o Carnaval nos deixa pra cima porque o espírito do Carnaval é o que me faz ser assim. Jovem, alegre, feliz.

BM - Faça um balanço desses anos como profissional tanto da arquitetura como do entretenimento?

DL - Meu balanço é positivo, eu me sinto muito realizado na arquitetura, pelo que fiz na vida. Fui coordenador nacional de projetos do Banco Econômico, participei de projetos de mais de 200 agências no banco, fiz muitas casas, clínicas, edifícios. Uma parceria também numa sociedade com Marcelo Brasileiro, que era meu ex-sócio do Asa de Águia, Júlio Olímpio (já falecido), em que fizemos um escritório de arquitetura. Foi muito badalado na época em que eu estava na transição entre arquitetura e música. E depois veio a música, juntamente com Marcelo, criando aí a turma pra fazer o Asa de Águia acontecer. A gente aconteceu o Asa em todo Brasil, no mundo. Corremos o mundo, fomos para a Europa, Estados Unidos, Japão. A música baiana em evidência total.

BM - Qual a sensação de voltar a fazer Carnaval em Salvador depois de dois anos de pandemia?

DL – Poxa, a sensação de voltar para o Carnaval é a melhor possível, botar o Me Abraça na Barra-Ondina. Vai ser muita emoção com certeza, não só pra mim, mas pra todos os artistas que fazem o Carnaval de rua. Eu, com o meu bloco lindo, que adoro, Me Abraça, essa história também maravilhosa que eu construí na Barra-Ondina. Fui um dos pioneiros na Barra em fazer a coisa acontecer, né? Minha contribuição no Carnaval, meus personagens, minhas músicas, minha alegria, minha comunicação, é tudo de bom. Estou muito ansioso e feliz pelo retorno.

BM - E as micaretas? Você está presente nas maiores do Brasil...

DL - As micaretas são uma continuidade do Carnaval da Bahia, porque, quando a gente fez o Carnaval, resolveu expandir ele para o resto do Brasil. E eu concentrei mais a minha expansão para o Sul, porque meu relacionamento social vinha muito do Sul. Eu me dava muito com a galera do Sul, a galera das novelas, televisão. Meu saudoso Eduardo Galvão (ator da Globo já falecido), o grande embaixador do Asa de Águia, que trazia muitos artistas para cá, Thierry Figueira, entendeu? Me lembro ainda no Me Abraça com a Feiticeira, os Paralamas do Sucesso subindo no meu trio, teve Zezé di Camargo e Luciano, Galvão Bueno, Bruno e Marrone, foi tanta gente bacana que subiu no meu trio elétrico, fazendo a festa, alegria. E isso sem contar os baianos como (Carlinhos) Brown, Luiz Caldas, Pepeu Gomes, Armandinho, Ricardo (Chaves).

BM - Fora dos palcos, como é o Durval família, casado com Thiara e pai de um casal: Luma e Bob?

DL – Poxa, eu descobri muita coisa nessa pandemia. Eu trabalho hoje pela internet praticamente, 100%, 99% eu estou trabalhando pela internet. Faço um link com os técnicos, aqui no meu estúdio caseiro aqui em casa. Eu acordo de manhã cedo, faço a minha bike. Pego 9h30 até 12h30 trabalhando aqui pela internet com meu querido Ednei, baixista. É quem faz todo gerenciamento aqui do meu trabalho. Também tem Gel Bahia que vem de São Paulo, trabalhei agora com André Magalhães em Portugal. Muito legal trabalhar em casa. Foi muito boa essa experiência de poder fazer as coisas de casa na pandemia e ficar do lado da minha família, que eu virei aquela paixão presente. [Viagem] de segunda a quinta, sexta eu sou totalmente família. Thiara adora, ela me dá totalmente forças para viajar.



BM - Ouço muito entre os artistas da cena axé que você é um colega de primeira. Como é sua relação com eles?

DL - Eu adoro os artistas. De todo Brasil. Da Bahia, Rio, SP. Do Brasil inteiro afora que vem aqui pra Bahia. Eu vou lá, encontro com eles. O pessoal do sertanejo, forró, rock. Essa relação me deixa muito feliz porque é o que eu gosto de fazer, com muitas informações e sei que isso é bom. Aprendi com Caetano Veloso, Gilberto Gil. Eles sempre abraçaram os novos. Pessoal do pagode que sempre está gravando lá. Márcio Victor, Parangolé, Léo Santana. Sempre encontro eles. O samba, Thiaguinho, os meninos do sertanejo, Gusttavo Lima, Wesley Safadão. Forró, Xand Avião. Rock: Skank, Titãs, Jota Quest. É tanta gente que mantenho uma relação e isso só me dá alegria, porque sempre que eu posso eu troco uma energia com eles pra poder estar de bem com a vida dentro do cenário, porque são amigos que a gente tem pra falar um “bocado” de coisa. E completando, aqui também na Bahia: Daniela (Mercury), Ivete (Sangalo), Claudinha (Leitte), Margareth (Menezes), Aline Rosa, Vina, Bell, Luís Caldas, Timbalada, Carlinhos Brown, Armando (Armandinho), (Alexandre) Peixe, Tuca (Fernandes). Os meninos todos são bacanas. Se eu for fazer a lista toda aqui da galera, eu vou passar mais de uma hora falando o nome de todos que eu amo, que eu consigo me encontrar e poder ser amigo. Quando eu vou lá atrás, Édson Gomes, Gerônimo, Olodum, Ara Ketu, Tatau. Por isso que eu acho que a galera gosta de mim, porque eu gosto também deles demais, de graça. Eu acho que é isso.



BM - Tem algum projeto de CD ou audiovisual em vista?

DL - A gente tá vendo aí com Ricardo, meu irmão, que tá na frente da minha carreira. Para gravar umas coisas. Eu sempre estou gravando. Tem uma música agora, “Deu pra mim”, que veio de Ramon Cruz, Gileno (Gomes). Eu adoro as composições desses meninos. Tá tocando muito no rádio. Eu tenho tanta obra bacana. Hoje, tem a internet. Tudo que a gente faz, a gente joga na internet, Spotify. Por aí vai… é mais rápido. O CD, DVD, a Live na pandemia, deu aí um milhão de pessoas assistindo o Asa de Águia, o Asa Live entendeu? Estou aí ligado, energizado para que o Verão venha turbinado e a gente possa fazer muita coisa.



BM - E a pergunta que não quer calar: há possibilidade de você retomar o vitorioso projeto da banda Asa de Águia?

DL - Falar do Asa de Águia é falar do Durvalino, porque o Asa é uma marca minha, eu criei. Eu sempre levo ela no meu coração, no palco, áudio visual, as músicas, componho sempre pra elas. A estrutura do Asa de Águia pra fazer talvez uma turnê, tem que ser alguma coisa que valha a pena dar esse start. Tá aqui de bem com a vida, com a sua história garantida. O Durvalino tá atuando, tocando para seu fã, o seu trabalho, trabalho do Asa. Ao mesmo tempo que esse trabalho já é a base do meu conceito. Agora, quando a gente fala a volta do Asa de Águia, fala muito de negócio. Então, esse negócio ainda não aconteceu, porque talvez seja preciso uma proposta boa de fazer uma turnê ou alguma gravação especial. Não descarto, mas teria que ser uma proposta muito boa, não pela parte só financeira não, a parte geral da coisa. E no dia que aparecer alguma coisa de importante, que valha a pena reativar o dragão adormecido, ele estará aí pra cuspir fogo.