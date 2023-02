Durval Lelys volta ao Campo Grande após 20 anos: 'Passa um filme na cabeça'

Depois de 20 anos longe do Circuito Osmar, Durval Lelys voltou atravessar a passarela Nelson Maleiro. Ele puxa um trio sem cordas nesta terça-feira (21).

Emocionado com a volta ao circuito, ele lembrou da sua trajetória. "Passa um filme na minha cabeça. Quando eu desfilava pelos Internacionais, depois eu desci pra Barra e eu to lá há 20 anos e veio esse presente do governo de vir para o Campo Grande", lembrou.

Durval também comentou a alegria do povo pela volta do Carnaval. "O povo está feliz, a galera está curtindo nas ruas. Eu espero que isso se torne uma coisa fixa de fazer esse encerramento do Carnaval", disse.

Ele arrastou uma multidão e lembrou os seus personagens icônicos Durvalino, meu Rei, e o Conde Draculino. Durval lembrou seus sucessos, como a Dança do Vampiro, Pra lá de Bragadá e Não Tem Lua.

