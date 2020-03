Dybala, da Juventus, testa positivo para o coronavírus

Confirmado. O argentino Paulo Dybala, da Juventus, testou positivo para o COVID-19 - o novo coronavírus. O argentino é o segundo caso dentro da equipe de Turim, que já tinha confirmado que o zagueiro Rugani também contraiu a doença. O próprio atacante confirmou a informação em uma postagem feita na sua conta do Twitter.

A Juventus já tinha informado que após a confirmação do caso Rugani, 121 pessoas, incluindo jogadores de futebol (não especificados), funcionários, gerentes e funcionários da Juventus, estão em um período de isolamento doméstico voluntário. Segundo Dybala, sua namorada, Oriana Sabatini, também testou positivo, mas os dois estão em casa e se sentem bem

"Recebemos o resultado do COVID-19 e tanto Oriana quanto eu testamos positivo. Por sorte, estamos nos sentindo perfeitamente bem. Obrigado por todas as mensagens", publicou o atacante.

A Itália, onde vive e joga Paulo Dybala, é o país onde mais mortes por coronavírus foram registradas. Em 24h, foram 627 óbitos: um recorde no mundo. O país tem 47.021 casos diagnosticados e 4.032 vítimas fatais, no total. Por conta do volume de pessoas, o Exército italiano foi mobilizado para o transporte dos mortos

A região norte da Itália, onde Turim está localizada, é onde a maioria dos casos foram registrados, afetando diretamente equipes de futebol como Atalanta, Inter de Milão e Milan.

*com supervisão do subeditor Ivan Dias Marques