O esporte mundial entrou em pausa por causa da pandemia do novo coronavírus. Com cada vez mais casos confirmados a cada dia, a Covid-19 também teve contaminações em atletas, técnicos e dirigentes, nas mais variadas modalidades. Entre os infectados, estão Maldini, ídolo do Milan; Dybala, jogador da Juventus; e Durant, astro da NBA e, atualmente, no Brooklyn Nets. Confira esses e mais jogadores anunciados com a doença: