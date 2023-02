É a saudade: venda de abadás deve ter alta de 20% em relação a 2020

Carnaval quente

Há uma semana da volta do Carnaval, após dois anos de ausência, as vendas de abadás e camarotes estão em alta. O sócio diretor da Quero Abadá, Vítor Villas Boas, projeta um crescimento entre 10% a 20% nas vendas de abadás e camarotes, na comparação com 2020. De acordo o empresário, 80% dos seus foliões são das regiões Sul e Sudeste do Brasil; outros 5% são estrangeiros, entre eles argentinos, chilenos, franceses e americanos; enquanto 15% são soteropolitanos. Para atender a esse público, são contratadas cerca de 200 pessoas. A distribuição de abadás, no Shopping Paralela, começa na segunda (13), a partir das 14h, e vai até o dia 21. A expectativa é que mais de 80 mil foliões pelo local até o fim da festa para retirar seus produtos.

Blocos de rua

Os megablocos de rua têm ganhado cada vez mais a preferência do brasileiro durante o Carnaval. Essa tendência foi observada na pesquisa online realizada pelo portal Terra para entender os hábitos dos foliões. Com 102.500 participantes, o levantamento apontou que 45% costuma frequentar blocos de rua. Para 13%, a preferência é assistir ou ir a desfiles de escolas de samba. Já 11% opta por festas privadas e 6% por shows e micaretas.

E a Páscoa?

Enquanto boa parte do Brasil já está pensando no Carnaval, a Lacta já está com os preparativos para a Páscoa bem adiantados. A produção dos ovos de chocolate se encerrou na última terça-feira. Para a Lacta, a Páscoa de 2022 foi a mais rentável dos últimos cinco anos e a expectativa é de que a deste ano tenha o mesmo sucesso e um crescimento de 10 a 15%. Foram realizadas 530 contratações sazonais para reforçar a produção, entre setembro e o final de fevereiro. A empresa estima ainda 2 mil empregos para a campanha de vendas na Páscoa, contando com os animadores para pontos-de-venda, que auxiliam os consumidores na escolha dos produtos.

Recado dado

O Plano Estratégico Ferroviário da Bahia, realizado pela Fundação Dom Cabral e apresentado nesta semana pela Fieb e a CBPM traz um diagnóstico preciso da situação do estado em relação à infraestrutura ferroviária. A precisão de detalhes impressionou quem acompanhou a apresentação do estudo, no Senai Cimatec. “Estamos propondo a transformação de um sistema ferroviário com características do Século XIX para um sistema ferroviário do Século XXI”, resumiu o pesquisador Bernardo Figueiredo, um dos responsáveis pelo estudo. Os presentes – empresários, representantes setoriais e de governos – ainda ouviram dele o conselho de que todos precisam se unir numa mesma direção, pelo bem da Bahia.

Mobilidade

A MobApps, startup especializada em aplicativos para mobilidade urbana, ajudou os seus mais de 200 clientes a movimentarem mais de R$ 50 milhões em 2022, somando aplicativos de transporte e entregas. O número é 25% maior do que o registrado em 2021. Há 5 anos no mercado, a empresa atua nas cinco regiões do Brasil. “É um número muito importante, que reforça a importância dos nossos aplicativos parceiros nessas cidades. A maior parte do valor fica dentro da própria cidade, visto que os administradores, assim como os motoristas são locais. Além disso, vários desses aplicativos fazem campanhas e parcerias locais com outros estabelecimentos, comércios, lojas, visando formar uma rede de negócios locais”, explica Matheus Carvalho, CEO da MobApps.

Custo de vida

Encher o tanque dos veículos custa em média 6,8% da renda dos consumidores brasileiros, aponta um estudo da Veloe, hub de mobilidade e logística, em parceria com a Fipe. O Panorama Veloe indica que um tanque de combustível com 55 litros de gasolina comum corresponde a 6,8% da renda média domiciliar nacional, de acordo com os dados mais recentes, do terceiro trimestre de 2022 (último dado disponível pelo IBGE sobre renda dos domicílios). Antes disso, o impacto era ainda maior. O indicador apresentou uma queda de 2,5 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, quando chegou aos 9,3%.

Efeito Lava Jato

Mesmo com o fim da Operação Lava Jato, o seguro D&O (Directors & Officers, na sigla em inglês), que cobre processos judiciais relacionados a atos de gestão de executivos, segue entre os que mais pagam indenizações no Brasil. De acordo com a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), em 2022 este seguro de responsabilidade civil pagou R$ 558 milhões, um crescimento de 206,8% sobre 2021. Já a contratação de apólices de D&O aumentou 4% na comparação com o ano anterior, arrecadando R$ 1,2 bilhão. Segundo o levantamento, a Bahia lidera a contratação de D&O no Nordeste, com 77% do total. Em 2022, a arrecadação no estado foi de R$ 53 milhões – expansão de 35%. As indenizações chegaram a R$ 2 milhões, evolução de 4.429%. Entre 2014 e 2021, o seguro D&O teve um salto de 436%, no Brasil, passando de uma arrecadação de R$ 227,6 milhões para R$ 1,2 bilhão. Já o total pago em indenizações para garantir a cobertura de processos judiciais envolvendo executivos oscilou, tendo o seu maior pico entre 2017 e 2019, quando passou de R$ 226,8 milhões para R$ 825,7 milhões, crescimento de 264%. A expansão desses três confirma o impacto da Operação Lava Jato sobre o desempenho do D&O: o período corresponde ao ápice de prisões decretadas pela Justiça Federal, com 101 cumpridas em 2017; 203 em 2018, e 77 em 2019 – muitas delas, envolvendo executivos de grandes empresas públicas e privadas.