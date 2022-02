E agora? No BBB 22, Paulo André é convocado para Sul-Americano

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou a convocação para o Campeonato Sul-Americano Indoor, que acontece na semana que vem, na Bolívia. E um dos nomes chamou a atenção: Paulo André Camilo - sim, o mesmo da atual edição do Big Brother Brasil.

O velocista, um dos nomes do Camarote do reality show, ainda está confinado na casa. Assim, para atender ao chamado, o atleta precisaria apertar o botão para desistir do BBB 22 ou ser eliminado no paredão na terça-feira (15) para participar da competição, marcada para os dias 19 e 20 de fevereiro, em Cochabamba.

Mas nenhum dos dois cenários deve acontecer. Antes mesmo de entrar no programa, Paulo André já tinha planos de não disputar nenhum evento indoor, independentemente de seu resultado no BBB, neste início de ano. Ele também já abriu mão de dois Mundiais da modalidade.

Assim, Carlos Camilo, pai e técnico do velocista, já enviou um e-mail à CBAt com o pedido de desconvocação do atleta, que estaria na prova de 60m rasos.

Antes de entrar no reality show, Paulo André fez, em abril de 2021, o índice para o Mundial Indoor, que vai acontecer na Sérvia, entre os dias 18 e 20 de março. Na época, ele correu os 100m (que correlata aos 60m indoor) em 10s07. A vaga no torneio é critério para o Sul-Americano e, sem um pedido oficial de dispensa, o velocista foi convocado.

O atleta foi campeão Pan-Americano nos Jogos de Lima de 2019 no revezamento 4x100m e semifinalista dos 100m rasos nas Olimpíadas de Tóquio no ano passado. Até o fim de 2021, ele fez parte do Clube Pinheiros, mas não renovou contrato para 2022.

A lista da CBAt tem 48 nomes, com 24 atletas homens e 24 atletas mulheres, conforme os resultados do ranking outdoor entre 1º de janeiro de 2021 e 6 de fevereiro deste ano. Os convocados foram divulgados nas redes da entidade nesta quarta-feira (9).