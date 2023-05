E 'Agora só falta você'?

(Foto: Acervo Pessoal)

No que se refere às mil formas de Ser Mulher, eu nasci em um mundo muito diferente do seu. Graças a você, a sua irreverência autêntica , ao seu “Tal do rock enrow”, a sua força e sua voz, nele já podíamos “Bailar contigo”. Fomos (e somos) tantas vezes bruxas, “Ovelhas Negras”, sempre no “Corre-Corre” e sem pedir “Desculpas pelo Auê”. Esse seu jeito Mutante e revolucionário que impulsiona nos abriu as portas dos “Jardins da Babilônia” , e nele ainda lutamos para usar todo potencial da nossa “Cor de rosa choque”.

Nisso tudo você inspira, Rita. O que escreve e canta também é o que é. Certa vez eu me vesti de você e senti por um segundo como é ter o sol sempre sob a cabeça. Incendiei por completo.

Portanto, peço-lhe perdão , mas terei que discordar de uma parte da sua Profecia: você é exemplo sim, (“além de gente boa”) - de força genuína pela honestidade de se mostrar por inteira, falível e incrível .

Tua “Reza é forte”, Rita. Ecoa por gerações e transcende-nos - até já posso vê-la “Lançando seu perfume” aos astros.

Por aqui guardaremos a atemporal “Mania de você”.

“

Chega mais”, Mulher! Todo “Bem-te quer”!

Para a sempre Rita, in memorian.



* Lara Mangieri é médica e fã de Rita Lee