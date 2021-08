É campeã! Letícia Bufoni vence 1º torneio de skate após Olimpíada

Pouco mais de uma semana após o fim da Olimpíada de Tóquio, o skate street teve sua primeira competição internacional, e a campeã foi brasileira. Leticia Bufoni dominou a pista e faturou o título do Red Bull Paris Conquest nesta quarta-feira (18). O torneio, aliás, foi realizado em Paris, próxima sede dos Jogos, em 2024.

Na véspera do evento, a atleta, quarta melhor do mundo na modalidade, recebeu a visita de Neymar, astro do PSG. Na competição, Letícia passou bem pelas primeiras rodadas e, na semifinal, enfrentou a francesa Charlotte Hym, da França, vencendo por unanimidade.

A finalista olímpica Aori Nishimura venceu a outra bateria, contra Eugenia Ginepro, da Argentina, mas machucou o tornozelo no percurso e abriu mão da final. Com isso, a organização optou por fazer uma decisão tripla. A brasileira voltou a enfrentar Charlotte, assim como Eugenia, e confirmou o favoritismo.

O evento teve a participação de 36 skatistas, e aconteceu na Praça do Trocadero, aos pés da Torre Eiffel. Diferente da Olimpíada, o campeonato era no estilo "mano a mano", em que os atletas tiveram cinco minutos, no caso do masculino, e quatro minutos, no feminino, para fazer suas manobras.

Ao todo, seis brasileiros estiveram presentes Red Bull Paris Conquest, além de Letícia. No feminino, Virgínia Fontes parou nas oitavas, enquanto Marina Gabriela e Mônica Torres ficaram nas quartas.

No masculino, Lucas Rabelo e Tiago Lemos representaram o país, mas não chegaram à final. A competição foi vencida pelo americano Trevor McClung. Aurélien Giraud, da França, ficou em segundo,