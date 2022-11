É campeã! Rebeca Andrade fatura o ouro no Mundial de ginástica artística

Rebeca Andrade é campeã mundial de ginástica artística. Um ano depois de conquistar o ouro na prova do salto dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a paulista de 23 anos ganhou também o Mundial, cuja edição deste ano está sendo disputada em Liverpool, na Inglaterra.

E dessa vez a medalha dourada é na modalidade que premia a ginasta mais completa do planeta, o individual geral, cuja final aconteceu nesta quinta-feira (3). É a mesma em que Rebeca ficou com a prata na Olimpíada.

No individual geral, as ginastas se apresentam em todos os aparelhos, que na competição feminina são quatro: trave, barras assimétricas, salto e solo.

Rebeca foi soberana em todas as rotações e se manteve sempre em primeiro lugar ao longo da disputa. Abriu com uma nota excepcional de 15.166 no salto, depois fez 13.800 nas barras assimétricas, 13.533 na trave e o grand finale com 14.400 no solo, que encerrou a apresentação ao som de Baile de Favela. Os movimentos foram tão bem executados que o ouro já era uma certeza antes da nota sair.

No total, a brasileira somou 56.899 pontos. Shilese Jones, dos Estados Unidos, conseguiu 55.399 e conquistou a prata. O bronze ficou com a britânica Jessica Gadirova, com 55.199.

Para se ter uma dimensão do feito, depois de ser a primeira ginasta brasileira campeã olímpica, Rebeca Andrade se torna também a primeira campeã mundial no individual geral e a única com duas medalhas de ouro, já que tem uma no salto, conquistada na edição de 2021, em Kitakyushu, no Japão.

Expoente da ginástica no país, Daiane dos Santos também foi campeã mundial, no solo, em 2003. Outra referência da modalidade no Brasil, Daniele Hypolito conseguiu uma prata no solo em 2001.

O Mundial de Liverpool segue até domingo (6). Na sexta-feira é a vez da final individual geral masculina, a partir das 14h45 (horário de Brasília), e Caio Souza e Diogo Soares são os brasileiros na disputa.

Rebeca ainda vai competir em mais três finais de aparelhos: barras assimétricas, trave e solo, no sábado e no domingo. Flávia Saraiva estará no solo, além de Arthur Nory na barra fixa e Caio Souza também no salto.

Assista à apresentação de Rebeca Andrade (separada por aparelhos):