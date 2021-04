E-commerce, varejo e vendas: empresas investem cada vez mais na experiência dos usuários 

A pandemia causada pela Covid-19 apresentou uma série de mudanças no comportamento do consumidor e, consequentemente, no mercado de trabalho como um todo. Isso porque as medidas de restrições sociais fizeram com que as vendas online se transformassem na alternativa mais vantajosa e menos arriscada para este momento.

De acordo com um levantamento realizado pelo LinkedIn, a maior rede social profissional do mundo, essa nova dinâmica de mercado fez com que cinco entre 15 empregos que mais cresceram entre abril e outubro de 2019 e o mesmo período de 2020, estejam relacionados ao setor de e-commerce, varejo e vendas.

E se o consumo, agora, passa a ser digital, é importante que as empresas estejam alinhadas a isso, oferecendo a melhor estrutura. Para atender ao aumento da demanda por produtos online durante a pandemia, algumas marcas decidiram integrar trabalhadores ligados ao comércio eletrônico para cargos que vão desde a área de logística à especialistas em marketing online, com o intuito de garantir que os produtos cheguem nas mãos dos clientes. Afinal, a espera pela entrega dos produtos pode ser um pouco desgastante.

Pensando nisso, o site dos Correios oferece um sistema de rastreamento de objetos. Uma ferramenta que auxilia o consumidor sobre a localização dos objetos adquiridos. Uma tranquilidade a mais, que diminui a ansiedade do comprador pela chegada do produto, já que é possível saber quando o artefato saiu dos correios e a previsão de entrega.

Outro fator que também garante a boa experiência no momento de realizar compras online é que muitas empresas redirecionaram suas estratégias e transferiram a operação para o ambiente online, o que permite lidar com o crescimento no fluxo de suporte ao cliente.