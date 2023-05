É de graça: inscrições para Fórum ESG Salvador 2023 já estão abertas

Já estão abertas as inscrições para a segunda edição do Fórum ESG Salvador, que promoverá debates em torno dos temas “Environmental, Social and Governance”,em referência a questões ambientais, sociais e de governança corporativa. O evento será realizado nos dias 30 e 31 maio, no Porto Salvador.

Serão dois dias de palestras, bate-papos e trocas entre o empresariado, o poder público e demais representantes da sociedade. Na ocasião, especialistas, executivos e autoridades terão a oportunidade de discutir formas de tornar os diversos setores da sociedade mais engajados com estes propósitos. No dia 30 de maio, o evento acontece apenas para convidados. Já no dia 31, o evento será para o público que se inscreveu pela internet.

“O Fórum ESG é uma oportunidade extraordinária para pessoas e organizações poderem se atualizar sobre o que há de novo sobre estes temas e, ao mesmo tempo, trocar ideias, consolidar conceitos e alinhar estratégias na direção de modelos de negócios que possam contribuir com o desenvolvimento do ESG no Brasil”, destaca o presidente da Saltur, Isaac Edington, um dos curadores do evento.

No dia 30, entre outras atividades, os convidados terão a oportunidade de assistir à uma palestra conduzida por Carlinhos Brown sobre os projetos de impacto social através da cultura que vem realizando nas últimas décadas.

No dia seguinte, o fórum começa às 8h e segue até o final da tarde, voltado para uma plateia formada por inscritos através do site. Entre os participantes confirmados estão o Co-CEO da Dengo Chocolates, Estevan Sartoreli; a jornalista especializada em ESG, Giuliana Morrone; a Head de ESG Coty, Paloma Capanema; Erlana Castro, SXSW Speaker, Founder #ESGpraJA, coautora do Radar da Antifragilidade; Lucas Reis, PhD em Comunicação, CEO da Zygon e Presidente da ABMP; Augusto Cruz, mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas, sócio da AC Consultoria e autor do livro “Introdução ao ESG”; e Leana Mattei, diretora da AGANJU, consultoria especializada em ESG e Impacto Social.

O evento promete repetir o sucesso do ano passado, quando reuniu empresários, poder público e outras lideranças em torno do tema, cada vez mais presente no dia a dia das companhias e da população. Durante os dois dias, proporcionará conteúdo qualificado com o objetivo de fortalecer e disseminar o conceito de que é possível fazer negócios de forma sustentável em toda cadeia produtiva, desde os micros e pequenos empreendedores até as grandes empresas.

O II Fórum ESG Salvador é um projeto realizado pelo Jornal CORREIO e Site Alô Alô Bahia com o patrocínio da Acelen, Atlantic Nickel, Contermas, Jacobina Mineração, Moura Dubeux, Sotero Ambiental, Socializa e Unipar, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e Senai, apoio do Sabin, Senac e Wilson Sons, parceria de Ticket Maker, Uranus2, Vini Figueira Gastronomia e Zum Brazil Eventos.

O encontro será realizado no dia 30 de maio, a partir das 19h, apenas para convidados. No dia 31, seguirá pelos turnos da manhã e da tarde, com acesso feito mediante inscrições. A programação completa será divulgada em breve. Para mais informações, o público pode acessar o link: https://bit.ly/3M74Rh2.

Serviço:

Fórum ESG Salvador 2023

ata e horário: 30 de maio, a partir das 19h, para convidados e patrocinadores; 31 de maio, a partir das 8h, para inscritos

Local: Porto Salvador (Av. da França, 393 - Comércio, Salvador – BA)

Inscrições: https://bit.ly/3M74Rh2