É decisão: pressionado, Bahia encara o Itabuna pela semifinal do Baianão

Após um início de temporada turbulento, o Bahia joga neste sábado (18) a sua vida no Campeonato Baiano. Enfrenta o Itabuna, a partir das 16h, na Arena Fonte Nova, pelo segundo duelo da semifinal. A partida, aliás, vale mais do que a vaga na decisão do estadual.

Para o tricolor, vencer o Itabuna e voltar à final do Baianão depois de dois anos ausente significará dar um pouco de tranquilidade para o técnico Renato Paiva e o início da gestão do Grupo City no clube.

O time vem de eliminação na fase de grupos da Copa do Nordeste no meio da semana e o trabalho do treinador português é alvo de críticas por causa do desempenho apresentado em campo. No ano, o Esquadrão tem a pior defesa entre os clubes que disputam a Série A do Brasileiro. Foram 26 bolas na rede em 19 jogos. Por isso, uma nova queda aumentará a pressão.

O clima, naturalmente, é de cobrança. A principal torcida organizada do clube anunciou que fará um protesto no entorno da Fonte Nova antes do jogo, nas imediações do Dique do Tororó. Dentro de campo, o Bahia ainda terá que reverter a vantagem do time do interior. Como perdeu o jogo de ida por 1x0, precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar de forma direta. Triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis. O empate é do Itabuna.

É diante de todo esse cenário que Renato Paiva tenta juntar os cacos para deixar a equipe mais sólida. O treinador não tem à disposição o volante Yago e o atacante Arthur Sales, este último que estreou no empate com o Fluminense-PI, pelo Nordestão. A dupla não está inscrita no estadual.

Por outro lado, o zagueiro Kanu treinou com os companheiros durante a semana e pode ser a novidade entre os relacionados. Ele não atua desde o dia 4 de fevereiro, quando se machucou no empate por 2x2 com o Ferroviário, na Fonte Nova.

A esperança do Bahia está depositada mesmo nos pés de Jacaré. O atacante se firmou entre os titulares e diz que confia na classificação. “O nosso clima está bom. Sabemos que temos que melhorar, a gente se cobra no dia a dia. Mas o clima é agradável e tenho certeza que vamos fazer um bom jogo na semifinal e vamos sair classificados para a final”, afirmou.

ITABUNA

Em situação bem mais confortável, o Itabuna está em Salvador para tentar fazer história. A única vez que o azulino chegou à final do Baianão foi em 1970. Na época, perdeu o título para o próprio Bahia. O Dragão do Sul tem a vantagem de jogar pelo empate, mas o goleiro Thiago Passos garante que o time vai propor o jogo mesmo fora de casa.

“Temos a vantagem, mas tem que ser usada só aos 40, 45 (minutos) do segundo tempo. Temos que ir para lá e propor o jogo, não podemos só nos defender. O Bahia é muito forte ofensivamente e sabemos disso. Então, temos que ir para lá com o objetivo de jogar futebol, propor o jogo, fazer o que a gente vem fazendo ao longo da competição”, explicou o goleiro.

Se avançar para a decisão, o Itabuna será o primeiro clube da história a decidir o Baianão uma temporada após conquistar o acesso da segunda para a primeira divisão do estadual.

Este ano, o azulino construiu ótimo retrospecto sobre a dupla Ba-Vi. Antes de vencer o tricolor no jogo de ida da semifinal, em Camacan, o Dragão havia goleado por 4x0 na primeira fase. O Vitória também caiu diante do clube do interior, por 4x1, no Barradão.

Prováveis escalações:

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Rezende, Acevedo e Cauly; Jacaré, Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Itabuna: Thiago Passos, Deivinho, Jan Pieter, Lucimário e Elivelton; Hebert, João Neto, Matheus Chaves e Alex Sandre; Hitalo e Cesinha. Técnico: Sérgio Araújo.