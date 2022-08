É decisão! Vitória define classificação na Série C contra o Brasil-RS

O futuro do Vitória na Série C do Brasileiro será definido neste sábado (13). O rubro-negro pode seguir como integrante da terceira divisão na edição do próximo ano ou garantir vaga na segunda fase do torneio para brigar pelo acesso ainda nesta temporada. No caminho do Leão, um adversário que luta pela sobrevivência. Às 17h, o time comandado por João Burse vai encarar o Brasil de Pelotas, no Barradão.

Na 19ª rodada, o Vitória busca um feito inédito. Precisa entrar pela primeira vez no G8 para avançar. Apenas os oito primeiros colocados seguirão vivos na competição após o apito final dos 10 jogos que serão disputados no mesmo horário. Na 10ª posição, com 26 pontos, o rubro-negro não depende apenas das próprias forças, mas a combinação de resultados necessária não parece tão complicada.

O Leão tem a mesma pontuação do Remo, 8º colocado, e da Aparecidense, 9º, que empatam também no saldo de gols (todos com 4). O rubro-negro é superado por eles no número de gols marcados (24 / 22 / 18). O Vitória precisa vencer o Brasil de Pelotas e de um tropeço do Remo, que visita o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Se o Remo ganhar, que seja por um saldo de gols menor do que o do rubro-negro.

Outra possibilidade, esta para não depender do resultado do Remo, é que a Aparecidense ganhe em casa do Botafogo-PB por uma diferença de gols menor do que o placar conseguido no Barradão.

Um empate também pode dar a classificação ao Vitória, mas já fica complicado. Nesse caso, Remo e Aparecidense precisam perder e o Ypiranga-RS não pode vencer o já rebaixado Ferroviário. Se o Leão perder do Brasil de Pelotas, a combinação é ainda mais difícil: Remo e Aparecidense precisam perder, Ypiranga-RS e São José-RS não podem vencer.

Na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com 17 pontos, o Brasil de Pelotas só tem chance de salvação se vencer o Vitória. Ainda assim, terá que contar com derrota do Floresta para o Paysandu em Belém.

“Estamos preparados para todas as situações. Treinamos, executamos, e os atletas estão focados no que têm que fazer para que a gente possa chegar no jogo e fazer bem feito”, garantiu o técnico João Burse, que está invicto no comando do time, com quatro vitórias e três empates.

Barradão lotado

O Vitória terá a força da arquibancada a seu favor. Numa demonstração de confiança, a torcida chegou junto desde o início da semana, com recepção no aeroporto, apoio a evento em shopping e, claro, filas nas lojas para comprar ingresso. Até a parcial divulgada pelo clube às 17h de sexta-feira, restavam somente 200 ingressos de cadeira para o jogo.

Com isso, o Barradão, que tem capacidade oficial de 30 mil pessoas, terá recorde de público na temporada. Até aqui, o maior público pagante foi de 27.671, registrado na derrota por 2x1 para o Volta Redonda, na 9ª rodada.

“O torcedor é nosso 12º jogador. Então, para nós, é motivo de alegria e felicidade tudo que eles têm feito. Isso só nos deixa ainda mais motivados. Sabemos da responsabilidade e estamos preparados para isso”, disse João Burse.

Técnico das categorias de base do Vitória no passado, o treinador afirmou que a decisão também aflorou o lado torcedor dele. “O João Burse foi criado no Vitória, então, esse sentimento do torcedor, o João Burse também está sentindo, todos que foram formados aqui dentro do Vitória. É gratidão por tudo que estão fazendo. Sentimento de responsabilidade, para que a gente possa fazer bem feito e trazer essa alegria para todos”, completou.

Se conseguir a classificação, a segunda fase já começa no próximo fim de semana. Os oito times serão divididos em dois grupos de quatro, com jogos de ida e volta dentro do respectivo grupo, totalizando seis rodadas. Primeiro e segundo colocados da cada grupo conquistarão o acesso à Série B 2023 – sendo que os líderes também farão a final da Série C deste ano.

Escalação

O Leão chega para a decisão diante do Brasil de Pelotas com quatro desfalques. O goleiro Dalton, o volante Léo Gomes e o atacante Dinei levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Deles, apenas o último não é titular. Já o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni também está fora. Com um edema na coxa, ele foi vetado pelos médicos do clube.

A vaga de Dalton será ocupada por Yuri. O prata da casa de 21 anos será o responsável por proteger o gol rubro-negro na última rodada da fase classificatória. Este ano, ele só entrou em campo duas vezes, no início de julho, pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

“Yuri está preparado. É um atleta de alto nível. Não só o Yuri, como todos os atletas fizeram uma grande semana. Estamos preparados para fazer um grande jogo”, garantiu o técnico João Burse, confiante.

Sanchez assumirá a lateral esquerda e o volante João Pedro é o mais cotado para ficar com a vaga no meio de campo. O setor, por sua vez tem um importante reforço. Após cumprir suspensão automática, o meia Eduardo está novamente à disposição. No triunfo contra o líder Mirassol na rodada passada, ele foi substituído por Gabriel Honório.

O Vitória deve entrar em campo contra o Brasil de Pelotas com Yuri, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Sanchez; João Pedro, Dionísio e Eduardo; Luidy, Tréllez e Rafinha.